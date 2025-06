"Der große Mann ist einmal nicht Nick Woltemade": Pressestimmen zum U21-Drama

Niklas Trettin 29.06.2025 • 14:12 Uhr Die deutsche U21-Nationalmannschaft verliert das Finale der Europameisterschaft auf bittere Art und Weise. In England ist der Jubel dafür umso größer. SPORT1 blickt auf die internationalen Pressestimmen.

Am Ende einer großartigen Europameisterschaft steht die deutsche U21-Nationalmannschaft ohne Trophäe da. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo verlor das Endspiel am Samstag nach Verlängerung gegen England (2:3).

Die „Young Lions“, die den vierten U21-EM-Titel für England holten, waren durch Tore von Harvey Elliott (5. Minute) und Omari Hutchinson (25.) früh in Führung gegangen. Nelson Weiper (45.+1) und Paul Nebel (61.) brachten Deutschland zurück in die Partie.

In der Verlängerung setzte England durch Jonathan Rowe (92. Minute) den Lucky Punch.

Während die deutsche Mannschaft in Bratislava mit gesenkten Köpfen vom Platz schlich, war der Jubel auf der britischen Insel umso größer. SPORT1 blickt auf die internationalen Pressestimmen.

ENGLAND

The Sun: „TWO IN A ROWE - Young Lions verteidigen U21-EM-Krone in Thriller. Super-Joker Jonathan Rowe trifft in der Verlängerung. Und das alles vor den Augen eines strahlenden Thomas Tuchel, der die Young Lions von der Tribüne aus anfeuerte, als sie einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielten und Deutschland mit 3:2 besiegten.“

Daily Mail: „Europameister, schon wieder! Young Lions sind nach dem Siegtreffer von Jonathan Rowe in der Verlängerung erneut Europameister. Elliott eröffnete den Torreigen nach fünf Minuten in einem Ping-Pong-Spiel in Bratislava, in dem die Three Lions eine Zwei-Tore-Führung verspielten und eine Verlängerung erzwangen. In der letzten halben Stunde konnte Deutschland den Schwung nicht mehr mitnehmen.“

Mirror: „England überlebt deutschen Schrecken nach einer weggeworfenen Zwei-Tore-Führung. [...] Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel, der von der Klub-WM in den USA eingeflogen war, um den Sieg seiner Wahlheimat über seine Landsleute mitzuerleben, sah sich das Drama an.“

Daily Mirror: „Wieder Champions! Englands U21-Mannschaft überlebt Angstmoment gegen Deutschland und holt sich den EM-Titel, nachdem sie eine Zwei-Tore-Führung verspielt hat - Rowe kommt von der Bank und erzielt den Siegtreffer in der Verlängerung.“

Evening Standard: „Jonathan Rowe ist der Held der Young Lions, die zum zweiten Mal den U21-Europameistertitel holen. England U21 hat die EM durch einen Sieg in einem dramatischen Finale nach Verlängerung gegen Deutschland gewonnen. Das letzte Mal standen sich diese beiden Nationen 2009 in einem Finale der U21-Europameisterschaft gegenüber, und es war eine einseitige Angelegenheit, die Deutschland mit 4:0 für sich entschied.“

The Guardian: „Das Interesse an diesem Spiel war so groß, dass Tuchel mehr als 5.000 Meilen von der Klub-WM in den Vereinigten Staaten geflogen war, um dabei zu sein, während der deutsche Trainer Julian Nagelsmann seinen Urlaub auf Mallorca abbrach. Von Nervosität war nichts zu spüren, England fand schnell seinen Rhythmus.“

Express: „England zeigte in der ersten Halbzeit eine beeindruckende Leistung, bevor es am Samstagabend im Finale der U21-Europameisterschaft in der Slowakei gegen Deutschland in die Verlängerung ging. [...] Die Engländer hätten das Spiel schon vor der Pause klarmachen müssen, sie vergaben aber eine Vielzahl von Chancen.“

SCHWEIZ

Blick: „England verteidigt seinen U21-EM-Titel, Deutschland hat im Final das Nachsehen in der Verlängerung. Der große Mann ist einmal nicht Nick Woltemade, sondern Harvey Elliott.“

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: „2:3-Pleite! Bitteres Final-Drama für Deutschland. England ist zum zweiten Mal in Folge U21-Europameister – die Junioren aus dem Mutterland des Fußballs haben sich am Samstag im Thriller-Endspiel in Bratislava gegen Deutschland nach Verlängerung mit 3:2 durchgesetzt!“

SPANIEN

Marca: „England und Deutschland können beruhigt in die Zukunft blicken. Ihre jungen Talente sind unbestreitbar. Die Mannschaft von Lee Carsley siegte durch Tore von Harvey Elliot und Hutchinson, doch die Deutschen gaben sich nicht geschlagen.“

AS: „Woltemade verpasst den Titel! England gewinnt zum zweiten Mal in Folge die U21-Europameisterschaft und besiegt im Finale Deutschland. Rowe entschied das Spiel in der Verlängerung. Elliott war der Beste des Finales.“

ITALIEN