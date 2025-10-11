WM-Qualifikation: Riesenbock von "Patschehändchen" Donnarumma

Julius Schamburg 11.10.2025 • 22:56 Uhr Gianluigi Donnarumma patzt in der WM-Qualifikation. Der Patzer von Italiens Nummer 1 hat jedoch keine allzu schwerwiegenden Folgen.

Italiens Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma ist in der WM-Qualifikation ein krasser Patzer unterlaufen - letzten Endes konnte sich die Squadra Azzurra aber dennoch souverän mit 3:1 (2:0) gegen Estland durchsetzen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Doch in der 76. Minute hatte Donnarumma plötzlich einen kompletten Blackout: Eine Flanke von Markus Soomets schien der Italiener schon sicher in beiden Händen zu halten, doch irgendwie flutschte ihm der Ball plötzlich raus.

WM-Qualifikation: Donnarumma kann es nicht fassen

Rauno Sappinen nahm die Einladung dankend an und musste den Ball aus zwei Metern nur noch ins leere Tor einschieben. Donnarumma hechtete noch hinterher, hatte aber keine Chance mehr, seinen Fehler wieder rückgängig zu machen.

Der 26-Jährige blieb danach einige Sekunden lang bedröppelt am Boden liegen, ehe er sich wieder aufrichtete. Der Torhüter von Manchester City war schier fassungslos über seinen Patzer.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Riesenbock von Donnarumma“, rief DAZN-Kommentator Carsten Fuß in sein Mikrofon: „Ich glaube, das war sein erster Ballkontakt mit der Hand. Patschefinger beim weltbesten Torhüter.“

Donnarumma mit Yashin-Trophäe ausgezeichnet

Fuß verwies darauf, dass Donnarumma kürzlich noch zum Torhüter des Jahres gewählt und mit der Yashin-Trophäe ausgezeichnet wurde. Und nun? „Patschehändchen Donnarumma.“

Donnarumma unterschrieb im Sommer, nachdem er bei Paris Saint-Germain aussortiert wurde, einen Rekordvertrag bei Manchester City über fünf Jahre. Er kassiert dem Vernehmen nach bis 2030 rund 78 Millionen Euro netto. Der Europameister von 2021 kostete die Skyblues außerdem eine Ablöse von rund 30 Millionen Euro.

Schlussendlich stand für Italien am Samstagabend aber ein ungefährdeter Erfolg zu Buche. Für den viermaligen Weltmeister trafen in Tallinn Moise Kean (4.) und Mateo Retegui (38.), der zuvor einen Elfmeter verschossen hatte (30.), sowie Francesco Esposito (74.).

{ "placeholderType": "MREC" }