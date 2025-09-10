Rekordvertrag: Donnarumma kassiert 78 Millionen Fixgehalt

SID 10.09.2025 • 11:15 Uhr Der italienische Nationalkeeper hat bei ManCity einen Fünfjahresvertrag unterschrieben und wird dafür fürstlich entlohnt.

Italiens Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma steigt nach seinem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Manchester City zum bestbezahlten Torhüter der Welt auf.

Das berichtete die römische Tageszeitung La Repubblica. Allein durch das Fixgehalt werde der beim französischen Meister aussortierte 26-Jährige bei den Skyblues bis 2030 rund 78 Millionen Euro netto verdienen - und damit mehr als jemals ein Torhüter zuvor.

Sollte die Option für ein weiteres Jahr gezogen werden, sind weitere 19 Millionen Euro vorgesehen. Hinzu können laut des Berichts noch jährliche Boni in Höhe von bis zu drei Millionen Euro kommen. Zwei davon sind an Mannschaftsziele gebunden: Den Gewinn der Premier League und der Champions League. Zudem soll es einen Bonus für Spiele ohne Gegentor geben.

Donnarumma spielte seit 2021 für PSG

Donnarumma war 2021 ablösefrei von der AC Mailand nach Paris gewechselt. Nachdem er Ende Mai mit PSG noch die Champions League gewonnen hatte und eine Vertragsverlängerung (bis 2026) bereits im Gespräch war, entschied Trainer Luis Enrique, dem 23-jährigen Lucas Chevalier den Vorzug zu geben.

