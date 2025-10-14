WM-Qualifikation: Schweden-Trainer nach Fiasko gefeuert

Stefan Junold 14.10.2025 • 15:28 Uhr Jon Dahl Tomasson ist seinen Job los. Der schwedische Fußballverband zieht die Konsequenzen aus der schlechten WM-Quali und stellt seinen Nationaltrainer frei.

Der schwedische Fußballverband hat Jon Dahl Tomasson mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Nationaltrainer des A-Teams entbunden. Das gab Svenska Fotbollförbundet am Dienstagnachmittag bekannt.

„Es gibt weiterhin eine Chance auf die Playoffs im März, und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir die bestmöglichen Voraussetzungen haben, um die WM-Endrunde zu erreichen. Wir sind der Meinung, dass dafür eine neue Führung in Form eines neuen Nationaltrainers erforderlich ist“, erklärte Simon Aström, Chef des schwedischen Fußballverbands, die Entscheidung.

Schweden-Desaster: „Es ist immer traurig“

Sportdirektor Kim Källström ergänzte: „Es ist immer traurig, getrennte Wege zu gehen, aber Fußball ist ergebnisorientiert, und wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Ergebnisse nicht mehr ausreichen.“

Die jüngste 0:1-Pleite gegen Kosovo, Tomassons siebte in 18 Länderspielen auf der schwedischen Bank, sei „vielleicht das Schlimmste, was Schwedens Fußball je erlebt hat“ gewesen, hieß es in der Presse. Abermals quittierten die Fans den leblosen Auftritt mit Pfiffen. Zudem prangte auf einem Banner „JDT raus“ - inklusive einer Beleidigung.

Dabei verfügt Schweden über Klassespieler wie Alexander Isak oder Viktor Gyökeres. Ein Schlupfloch zur 13. WM-Teilnahme könnte sich aber selbst dann noch auftun, falls Schweden Dritter oder Vierter in seiner Qualigruppe wird: Als einer der Gruppensieger in der Nations League würde das „Ladslaget“ die Playoffs auch dann erreichen, falls sich sechs andere Staffel-Erste regulär für die Endrunde qualifizieren.

-----