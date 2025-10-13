WM-Qualifikation: Albtraum für Schweden gegen Kosovo!

SPORT1 13.10.2025 • 22:40 Uhr Die WM-Qualifikation wird für die schwedische Nationalmannschaft endgültig zum Albtraum. Wackelt jetzt der Trainer?

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft ist für Schweden in weite Ferne gerückt. Das Team um die Topstürmer Alexander Isak und Viktor Gyökeres musste sich gegen den Außenseiter Kosovo 0:1 geschlagen geben. Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim erzielte in der 32. Minute den einzigen Treffer.

„Tre Kronor“ liegt mit einem Punkt nach vier Spielen am Tabellenende der Gruppe B. Der Abstand auf den Kosovo und Rang zwei - der zumindest für die Playoffs qualifizieren würde- beträgt sechs Zähler. Spitzenreiter Schweiz ist sogar neun Punkte entfernt. Bei noch zwei ausstehenden Spielen.

Geschmacklos-Plakat gegen Nationaltrainer

„Was machen wir da?“, fragte ein entsetzter Fredrik Ljungberg schon in der Halbzeit. Der Ex-Nationalspieler und heutige TV-Experte konnte seinen Augen kaum trauen. Jonas Olsson ergänzte bei Viaplay: „Es ist so offensichtlich, dass Team komplett kaputt ist in Bezug auf Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl.“

Auch die Zeitung Aftonbladet fällte ein eindeutiges Urteil: „Das ist eine totale Schande, vielleicht das Schlimmste, was der schwedische Fußball je erlebt hat.“

Von den Rängen gab es im Ullevi-Stadion von Göteborg Pfiffe, einige Fans forderten zudem den Rauswurf von Trainer Jon Dahl Tomasson. „JDT raus, dänischer Bastard“, war auf einem geschmacklosen Transparent zu lesen.

Theoretisch könnte sich Schweden auch als Gruppenletzter noch für die WM qualifizieren, da es seine Gruppe in der Nations League gewonnen hatte. Dies könnte eine Teilnahme für die Playoffs garantieren - vorausgesetzt, sechs andere Nations-League-Sieger qualifizieren sich auf anderem Wege.

Tomasson? Matthäus hat da so eine Vermutung

RTL-Experte Lothar Matthäus resümierte: „Schweden stolpert, findet einfach nicht zu seiner Form und hat keine Ruhe.“ Und was Tomasson angeht? „Es wird nur über den Trainer diskutiert. Ich gehe auch davon aus, dass das heute sein letztes Spiel war.“ Über Schwedens Offensive sagte Matthäus noch: „Ja das ist unterirdisch.“