WM-Qualifikation: "Ich habe aufgehört, zu versuchen, Nagelsmann zu verstehen"

Niklas Senger 14.11.2025 • 17:26 Uhr Said El Mala debütiert im Kader der deutschen A-Nationalmannschaft und Lennart Karl rückt zur U21 auf. Eine Entscheidung, die bei TV-Experte Markus Babbel einige Fragen auslöst.

Vor den letzten beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg (Freitag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) und die Slowakei (Montag, 20.45 Uhr) überraschte Bundestrainer Julian Nagelsmann mit einigen Nominierungen für den DFB-Kader, die bei TV-Experte Markus Babbel teilweise auf Unverständnis treffen.

Erstmals mit dabei ist unter anderem Toptalent Said El Mala vom 1. FC Köln. Der 19-Jährige verzeichnete in diesem Jahr bereits einen rasanten Aufstieg und erzielte in seinen ersten zehn Bundesliga-Spielen vier Tore und zwei Vorlagen. Nicht mit dabei ist hingegen Bayern-Juwel Lennart Karl, der mit 17 Jahren schon in der Bundesliga und Champions League traf. Karl gibt stattdessen sein Debüt in der U21-EM-Qualifikation.

„Ich finde, beide sind noch nicht so weit“, sagte Babbel bei ran zur Debatte um einen Kaderplatz für El Mala und Karl in der A-Nationalmannschaft: „Das sind großartige Talente, aber auch diese Aktion verstehe ich nicht.“

Karl statt El Mala? „Eine berechtigte Frage“

Während Nagelsmann noch vor einigen Wochen angekündigt hatte, „er wolle sich nicht an dem Hype um El Mala beteiligen“, wunderte sich Babbel nun über die Nominierung des Flügelspielers. „Jetzt lädt er ihn ein, aber mit dieser Prämisse, er wolle ihn im Training sehen, wie er sich verhält. Das sind alles Sachen, die kannst du doch machen, wenn es dann so weit ist. Warum so früh?“, fragte sich der Europameister von 1996.

In der Übertragung des U21-Spiels ergänzte Babbel bei Sat.1: „Ich habe aufgehört, zu versuchen, den Bundestrainer zu verstehen. Vor vier Wochen sagt er, er will den Hype nicht mitmachen. Und was ist in den vier Wochen dann passiert? Ich glaube, dass Said heute hier 90 Minuten auf dem Platz besser gut tun würden, als mit der A-Nationalmannschaft zu trainieren und dann gar nicht im Kader zu stehen. Also, es ist eine Entscheidung, die ich nicht ganz nachvollziehen kann.“

Weiter argumentierte er: „El Mala ist kein unumstrittener Stammspieler beim 1. FC Köln, ich habe ihn dreimal bei der U21 gesehen, da war er eher schwach als gut.“

Warum der Bundestrainer nicht lieber FCB-Talent Karl nominiert hat, sei laut Babbel „eine berechtigte Frage“.

Zwar sei auch dieser „kein Stammspieler“, aber Karl habe beim FC Bayern „schon diverse Spielminuten bekommen und da seinen Stempel aufdrücken können. Bei allem Respekt vor dem 1. FC Köln, aber der Junge trainiert natürlich mit den Besten der Besten.“