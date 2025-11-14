"Deutschland im Glück": Wirbel um Goretzka-Foul

DFB-Star Leon Goretzka ist im WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg (2:0) einem Platzverweis entgangen - und hat mit seiner Aktion für ordentlich Wirbel gesorgt.
Wirbel um Goretzka-Foul
„Deutschland im Glück, dass sie weiter mit elf Mann spielen können“, kommentierte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus die Szene bei RTL.
Der Mittelfeldspieler war nach einem Foul aus der ersten Hälfte bereits mit Gelb verwarnt (31.), als er bei einer Grätsche gegen Luxemburgs Leandro Barreiro zuerst den Ball und anschließend den Mann traf (53.).
Nagelsmann reagiert auf Goretzka-Foul
Schiedsrichter John Brooks entschied auf Foul, verzichtete aber auf einen Platzverweis - ganz zum Unverständnis der Luxemburger, die heftig protestierten.
„Da kann man über eine Gelbe Karte nachdenken“, erklärte Matthäus.
Bundestrainer Julian Nagelsmann reagierte umgehend und nahm Goretzka vom Feld (54.), während Schiedsrichter Brooks noch mit der Luxemburger Bank diskutierte und Trainer Jeff Strasser mit Gelb verwarnte.
Anschließend ging das Spiel weiter. Deutschland hatte zum Zeitpunkt des Fouls mit 1:0 geführt. Nick Woltemade traf wenig später mit seinem zweiten Tor des Abends zum 2:0-Endstand.