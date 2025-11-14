Woltemade erlöst deutsche Nationalmannschaft - WM-Ticket zum Greifen nah

Julius Schamburg 14.11.2025 • 22:39 Uhr Deutschland überzeugt gegen Luxemburg kaum, doch das WM-Ticket rückt immer näher. Nick Woltemade erlöst die Mannschaft von Julian Nagelsmann.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich in der WM-Qualifikation zu einem 2:0 (0:0) in Luxemburg gemüht und damit einen wichtigen Schritt in Richtung WM-Ticket gemacht.

Nach einer überaus harmlosen ersten Hälfte, in der Luxemburg über weite Strecken die stärkere Mannschaft war, besprachen sich die Spieler im Kabinentrakt, während Bundestrainer Julian Nagelsmann mit seinem Trainerteam schon im strömenden Regen auf der Bank saß. Matchwinner Nick Woltemade erlöste das DFB-Team kurz nach Wiederanpfiff schließlich.

DFB-Team: Woltemade macht den Unterschied

Der Stürmerstar traf nach Vorlage von DFB-Rückkehrer Leroy Sané zum 1:0 (49.). Beim zweiten Woltemade-Treffer war Ridle Baku der Vorlagengeber und Sané wieder entscheidend beteiligt (69.). Woltemade erzielte sein zweites und drittes A-Länderspieltor.

„In der ersten Halbzeit war die Art und Weise nicht gut. Wir hatten zu wenig Intensität und dadurch zu wenig Ballbesitz”, sagte Woltemade bei RTL: „Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen. Mir ist egal wie. Hauptsache wir haben das Spiel gewonnen. Ich weiß, es war kein Leckerbissen. Aber wir haben uns reingehängt, Gas gegeben und drei Punkte geholt. Das ist es, was schlussendlich zählt.“

Großes Glück hatte Leon Goretzka, der nach einem Foul gelb-vorbelastet nicht vom Platz gestellt wurde. Nagelsmann reagierte umgehend und brachte den Dortmunder Felix Nmecha für Goretzka in die Partie, während die Luxemburger vehement protestierten.

WM-Qualifikation: Deutschland führt Tabelle an

Nach einem Fehlstart mit der 0:2-Pleite in der Slowakei hat sich Deutschland mit vier Siegen in Folge zurückgekämpft und führt die Gruppe A mit zwölf Punkten an.