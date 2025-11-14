So schafft Deutschland die WM-Qualifikation

SID 14.11.2025 • 22:45 Uhr Am Montag kommt es in Leipzig zum Showdown gegen die Slowakei.

Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft genügt nach dem Sieg in Luxemburg (2:0) beim Qualifikations-Showdown gegen die Slowakei bereits ein Unentschieden zur WM-Teilnahme.

Vor dem Gruppenfinale in Leipzig am Montag (20.45 Uhr/ZDF) führt die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Gruppe A mit zwölf Zählern vor den punktgleichen Slowaken an.

Auch wenn bereits ein Punkt genügt, strebt die DFB-Auswahl den fünften Sieg im sechsten Qualifikationsspiel an, um sich bei der Auslosung am 5. Dezember in Washington einen Platz in Topf 1 zu sichern.

Deutschland leistete sich Blamage im Hinspiel

Das Hinspiel in Bratislava verlor der viermalige Weltmeister nach einer ganz schwachen Leistung im September allerdings mit 0:2.