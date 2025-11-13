Nagelsmann verkündet: FC-Bayern-Star ersetzt Kimmich als Kapitän

Johannes Behm 13.11.2025 • 18:15 Uhr Der Ersatz für das freigewordene Kapitänsamt der deutschen Nationalmannschaft ist geregelt. Diesen gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der PK bekannt.

Julian Nagelsmann hat sich auf einen Ersatzkapitän für Joshua Kimmich festgelegt.

Wie der Bundestrainer auf der Pressekonferenz am Donnerstagabend bekannt gab, wird Jonathan Tah am Freitagabend (20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen Luxemburg mit der Kapitänsbinde auflaufen.

„Jonathan Tah wird ihn als Kapitän ersetzen, weil wir vor der Nations League mal einen Mannschaftsrat nominiert haben, davon sind aber leider aktuell nicht mehr so viele übrig. Ein paar sind nicht nominiert, einige sind verletzt. Und Jona ist der Übriggebliebene, der spielt“, sagte Nagelsmann.

Tah habe es sich „aufgrund seiner Leistungen verdient. Er hat sich sehr stabilisiert, bei Bayern spielt er eine sehr gute Saison. Nach anfänglichem Reinkommen macht er es mit Upamecano sehr gut. Demnach hat er es verdient, morgen die Binde zu tragen. Ich weiß gar nicht, ob er es selbst schon weiß. Jetzt weiß er es.“

Kimmich fehlt wegen Verletzung

Kimmich hatte sich im Training am Mittwoch eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen und wird die Partie in der WM-Qualifikation daher verpassen.

Wie lange der 30-Jährige ausfällt, ist noch nicht bekannt. Kimmich selbst machte aber Hoffnung und erklärte in einem Instagram-Post, er „gebe alles, um am Montag wieder auf dem Platz zu stehen“.