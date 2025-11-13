Nagelsmann verkündet: FC-Bayern-Star ersetzt Kimmich als Kapitän

Julian Nagelsmann hat sich auf einen Ersatzkapitän für Joshua Kimmich festgelegt.
Nagelsmann verkündet DFB-Kapitän
Wie der Bundestrainer auf der Pressekonferenz am Donnerstagabend bekannt gab, wird Jonathan Tah am Freitagabend (20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen Luxemburg mit der Kapitänsbinde auflaufen.
„Jonathan Tah wird ihn als Kapitän ersetzen, weil wir vor der Nations League mal einen Mannschaftsrat nominiert haben, davon sind aber leider aktuell nicht mehr so viele übrig. Ein paar sind nicht nominiert, einige sind verletzt. Und Jona ist der Übriggebliebene, der spielt“, sagte Nagelsmann.
Tah habe es sich „aufgrund seiner Leistungen verdient. Er hat sich sehr stabilisiert, bei Bayern spielt er eine sehr gute Saison. Nach anfänglichem Reinkommen macht er es mit Upamecano sehr gut. Demnach hat er es verdient, morgen die Binde zu tragen. Ich weiß gar nicht, ob er es selbst schon weiß. Jetzt weiß er es.“
Kimmich fehlt wegen Verletzung
Kimmich hatte sich im Training am Mittwoch eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen und wird die Partie in der WM-Qualifikation daher verpassen.
Wie lange der 30-Jährige ausfällt, ist noch nicht bekannt. Kimmich selbst machte aber Hoffnung und erklärte in einem Instagram-Post, er „gebe alles, um am Montag wieder auf dem Platz zu stehen“.
Dann spielt Deutschland in der finalen Partie der WM-Qualifikation gegen die Slowakei, gegen die es zum Auftakt der Gruppe eine schmerzhafte Niederlage gegeben hatte.