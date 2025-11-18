Emotionale Reaktion auf geplatzten WM-Traum

Jannis Blank 18.11.2025 • 13:02 Uhr Dominik Szoboszlai reagiert mit emotionalen Worten auf das verpasste WM-Ticket. Der Kapitän der Ungarn richtet sich auf Instagram direkt an die Fans – zwischen Schmerz und Kampfansage.

Dominik Szoboszlai hat mit emotionalen Worten auf den geplatzten WM-Traum reagiert. „Es tut weh, weil wir es wirklich wollten!“, schrieb der Kapitän der Ungarn am Montag auf Instagram und wandte sich nach dem bitteren Aus direkt an die Fans. Die 2:3-Niederlage gegen Irland in der letzten Sekunde hatte Ungarn im direkten Duell um den Playoff-Platz entscheidend zurückgeworfen.

Am Sonntag hatte Troy Parrott in der 96. Minute zum 3:2 für Irland getroffen und Ungarn damit auf Rang drei der Gruppe F geschossen. Der WM-Traum war vorbei – und Szoboszlai zeigte sich in seinem Post sichtlich getroffen.

Szoboszlai mit emotionalem Statement

„Es tut weh. Es tut weh, weil wir es wirklich wollten! Nicht nur für uns, sondern auch für euch. Für euch, die immer an unserer Seite stehen und uns bis ans Ende der Welt begleiten würden. Als Teamkapitän tut es mir leid, dass ich es diesmal nicht geschafft habe … Ich bin sehr stolz auf alle Spieler, den Staff und die Trainer“, schrieb Szoboszlai weiter.

Als Gruppendritter hat Ungarn keine Chance mehr, sich für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko zu qualifizieren. Die Mannschaft um den Liverpool-Star wird die WM nur via Fernseher verfolgen können.