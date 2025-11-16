Erneuter Wirbel um Bellingham! Tuchel wird deutlich

Maximilian Lotz 16.11.2025 • 23:32 Uhr Jude Bellingham ist alles andere als glücklich über seine Auswechslung. Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel findet deutliche Worte.

Sein erster Startelfeinsatz für die englische Nationalmannschaft seit Juni endete für Jude Bellingham beim 2:0-Sieg in der WM-Qualifikation in Albanien nach 84 Minuten. Doch mit seiner Auswechslung war der Mittelfeldstar von Real Madrid offenbar nicht einverstanden.

„Ich habe gesehen, dass er nicht glücklich war“, sagte Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel anschließend. „Bis zu einem gewissen Grad werden Spieler wie Jude, die so ehrgeizig sind, das niemals mögen. Aber ich bleibe dabei: Es geht um Standards und ein gewisses Maß an Commitment und gegenseitigem Respekt.“

„Das ist die Entscheidung, und die Entscheidung muss er akzeptieren“, sagte Tuchel und kritisierte Bellinghams Verhalten auch mit Blick auf den für ihn eingewechselten Morgan Rogers: „Sein Freund wartet am Spielfeldrand, also muss man das akzeptieren, respektieren und weitermachen.“

Tuchel wird bei Bellingham deutlich

Er wolle zwar „nicht mehr draus machen“, stehe aber zu seinem Wort: „Respekt gegenüber den Teamkollegen, die reinkommen, ist unerlässlich.“

Das gelte auch für Bellingham. „Jude hatte auch schon eine Gelbe Karte und wir haben die Entscheidung vor dem zweiten Tor getroffen“, führte Tuchel weiter aus.

Unmittelbar vor seiner Auswechslung hatte Bellingham mit Gesten in Richtung Seitenlinie seinen Unmut über die Maßnahme zum Ausdruck gebracht.

Beim Verlassen des Platzes konnte sich Bellingham dann doch noch zu versöhnlichen Gesten aufraffen. Er applaudierte in Richtung der mitgereisten englischen Fans und gab auch Tuchel noch die Hand, bevor er sich auf die Ersatzbank setzte.

Beim 2:0-Sieg gegen Serbien am Donnerstag war Bellingham 25 Minuten vor Schluss eingewechselt worden.

Tuchel sorgt Bellingham-Maßnahme für Aufsehen

Tuchel hatte für die Länderspiele im Oktober auf Bellingham verzichtet und damit für Aufsehen gesorgt. Denn der Mittelfeldstar von Real Madrid war nach überstandenen Schulterproblemen fit. Der Trainer wurde in den Medien als „Mann mit der Axt“ und „skrupellos“ beschrieben.

Dazu hatte Tuchel zuletzt Bellingham keinen Stammplatz im offensiven Mittelfeld garantiert. Er müsse sich seinen Platz wie alle anderen verdienen, sagte der 52-Jährige. Jüngst hatte in Bellinghams Abwesenheit Rogers von Aston Villa brilliert.

