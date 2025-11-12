Gespräch mit Völler? Neuer-Diskussion reißt nicht ab

Maximilian Huber 12.11.2025 • 07:18 Uhr Ist ein Comeback von Manuel Neuer in der deutschen Nationalmannschaft wirklich ausgeschlossen? Genau darüber soll DFB-Sportdirektor Rudi Völler mit dem Weltmeister von 2014 gesprochen haben.

Sollte die etatmäßige deutsche Nummer eins Marc-André ter Stegen nach seiner Rückenverletzung im Winter nicht den Verein wechseln und beim FC Barcelona weiter auf der Bank sitzen, könnte der Druck auf Bundestrainer Julian Nagelsmann weiter steigen, den Bayern-Keeper zu einem Comeback zu überreden.

Wohl Gespräch zwischen Völler und Neuer

Einem Bericht der Bild zufolge soll es bereits ein Gespräch zwischen DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Neuer gegeben haben. Völler soll beim deutschen Keeper angefragt haben, ob dieser sich im Fall, dass ter Stegen in Barcelona nur Ersatzspieler bleibt, eine Rückkehr ins DFB-Tor vorstellen könnte.

Auch die derzeitige Nummer eins im deutschen Tor, Oliver Baumann, darf sich berechtigte Hoffnungen machen, bei der WM 2026 in Nordamerika das DFB-Tor zu hüten. Einen prominenten Befürworter hat der langjährige Torwart der TSG Hoffenheim bereits: „Ich bin ein Freund davon zu sagen, dass wir ein neues Zeitalter haben und den jungen Torhütern eine Chance geben. Oliver Baumann hat sich im DFB-Tor nichts zuschulden kommen lassen“, wird Legende und Namensvetter Oliver Kahn in der Sport-Bild zitiert.

DFB-Legende gegen Neuer-Comeback

Auch Welt- und Europameister Sepp Maier kommt in dem Sport-Magazin zu Wort und spricht sich gegen eine Rückholaktion von Neuer aus. „Er hat mit der Nationalmannschaft abgeschlossen! Außerdem: Was soll das? Wir haben doch auch gute Torhüter, die zwar kein Manuel Neuer, aber für die Nationalmannschaft geeignet sind.“