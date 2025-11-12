Gespräch mit Völler? Neuer-Diskussion reißt nicht ab

Die Debatte, ob Manuel Neuer nach seinem Rücktritt im vergangenen Jahr nicht doch noch einmal ins Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückkehren sollte, reißt auch vor den abschließenden WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg (14.11) und die Slowakei (17.11) nicht ab.
DFB? Wohl Neuer-Gespräch mit Völler
Sollte die etatmäßige deutsche Nummer eins Marc-André ter Stegen nach seiner Rückenverletzung im Winter nicht den Verein wechseln und beim FC Barcelona weiter auf der Bank sitzen, könnte der Druck auf Bundestrainer Julian Nagelsmann weiter steigen, den Bayern-Keeper zu einem Comeback zu überreden.
Einem Bericht der Bild zufolge soll es bereits ein Gespräch zwischen DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Neuer gegeben haben. Völler soll beim deutschen Keeper angefragt haben, ob dieser sich im Fall, dass ter Stegen in Barcelona nur Ersatzspieler bleibt, eine Rückkehr ins DFB-Tor vorstellen könnte.
Auch die derzeitige Nummer eins im deutschen Tor, Oliver Baumann, darf sich berechtigte Hoffnungen machen, bei der WM 2026 in Nordamerika das DFB-Tor zu hüten. Einen prominenten Befürworter hat der langjährige Torwart der TSG Hoffenheim bereits: „Ich bin ein Freund davon zu sagen, dass wir ein neues Zeitalter haben und den jungen Torhütern eine Chance geben. Oliver Baumann hat sich im DFB-Tor nichts zuschulden kommen lassen“, wird Legende und Namensvetter Oliver Kahn in der Sport-Bild zitiert.
DFB-Legende gegen Neuer-Comeback
Auch Welt- und Europameister Sepp Maier kommt in dem Sport-Magazin zu Wort und spricht sich gegen eine Rückholaktion von Neuer aus. „Er hat mit der Nationalmannschaft abgeschlossen! Außerdem: Was soll das? Wir haben doch auch gute Torhüter, die zwar kein Manuel Neuer, aber für die Nationalmannschaft geeignet sind.“
Wolfgang Kleff, ebenfalls Welt- und Europameister in den siebziger Jahren, sprach sich hingegen deutlich für eine Neuer-Rückkehr in die Nationalmannschaft aus. „Ob ein Torhüter 18 Jahre alt, 48 oder Methusalem ist – solange er gut ist, hat er die Berechtigung, in der Nationalmannschaft zu spielen. So sehe ich es auch bei Manuel Neuer. Er hat zwar das Alter, vor allem aber hat er die Ausstrahlung und die Qualität. Ich würde ihm sagen: ‚Fang wieder an, Deutschland braucht dich“, so Kleff bei Bild.