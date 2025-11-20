In Robert Lewandowskis Heimat geht die Angst um

Niklas Senger 20.11.2025 • 23:22 Uhr Polen bangt nach Hammerlosen bei den WM-Playoffs um die Teilnahme an der WM 2026.

Wer sichert sich die letzten vier europäischen WM-Tickets? Während Italien um die dritte verpasste WM in Serie bangt, hadert vor allem Polen mit den Gegnern in den Playoffs.

„Gnadenlose Auslosung der WM-Playoffs. Die Polen kennen ihre Gegner“, titelte beispielsweise die Gazeta Wyborcza - und auch die Boulevardzeitung Fakt legte sich fest: „Das Los war nicht gnädig mit den Weiß-Roten!“

Nationaltrainer zuversichtlich: „Wir sind die Favoriten“

Im März trifft die polnische Nationalelf um Superstar Robert Lewandowski zunächst vor heimischem Publikum auf Albanien. In einem möglichen Finale um das WM-Ticket würde dann ein Auswärtsspiel gegen die Ukraine oder Schweden auf Polen warten.

Trotz der medialen Sorgen um die Auslosungsergebnisse zeigte sich Nationaltrainer Jan Urban selbstbewusst: „Wir sind die Favoriten im Hinspiel und sollten das in unserem eigenen Stadion nutzen. Es besteht eine gute Chance, dass diese Playoffs zu unseren Gunsten ausgehen.“

Auch der langjährige Nationaltorhüter Jan Tomaszewski erklärte: „Der Trainerstab muss jetzt schon eine bestimmte Startelf im Kopf haben und auf sie setzen, denn diese beiden Spiele werden über alles entscheiden. Ich bin überzeugt, dass wir uns qualifizieren werden.“

Wird das mögliche Finale doch zum Heimspiel?

Sollte es im Finale ein Duell mit der Ukraine geben, steht eine weitere besondere Frage im Raum. Die Ukraine muss ihre Spiele aufgrund des anhaltenden Krieges weiter im Ausland austragen und spielte zuletzt immer in Polen. Ob ein mögliches Playoff-Finale auch in Polen ausgetragen wird, ist noch nicht klar und dürfte auch vom Gegner abhängen.