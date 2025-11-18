Kai Havertz "hat einen kleinen Rückfall gehabt"

Philipp Heinemann 18.11.2025 • 10:46 Uhr Julian Nagelsmann spricht über zwei seiner wichtigsten Offensivspieler und den Idealkader für die WM - und berichtet von einem „kleinen Rückfall“.

Julian Nagelsmann glaubt an die baldige Rückkehr eines prominenten Offensiv-Duos. Der Bundestrainer geht davon aus, dass sowohl Kai Havertz als auch Jamal Musiala noch in diesem Jahr wieder auf dem Platz stehen können - trotz einer zwischenzeitlichen schlechten Nachricht.

„Kai hat einen kleinen Rückfall gehabt, aber ihm geht es an sich gut“, sagte Nagelsmann über den schon länger verletzten Angreifer des FC Arsenal. Der 26-Jährige fiel in der laufenden Saison gleich zweimal lange aus, ein Länderspiel hat er in 2025 nicht bestritten.

Havertz werde, „wenn alles gut läuft, gegen Ende des Jahres wieder spielen“ können. Gleiches gelte für Musiala beim FC Bayern. Dieser trainiert in München wieder mit dem Ball, der genaue Zeitpunkt einer möglichen Rückkehr ist bisher aber nicht kommuniziert.

Nagelsmann: „Und dann sind sie gar nicht da“

Havertz und Musiala wurden in den vergangenen Monaten in der teils zähen WM-Qualifikation beim DFB-Team schmerzlich vermisst. Beide spielen in den WM-Plänen des Bundestrainers eine große Rolle, festlegen kann dieser sich aber nicht.

„Natürlich haben wir den Idealkader im Kopf, aber da sind so viele Faktoren, die wir nicht bestimmen können“, sagte Nagelsmann: „Ich kann jetzt nicht sagen, ich lege mich fest, dass Kai und Jamal bei uns die tragende Rolle spielen und dann sind sie gar nicht da. Das hatten wir jetzt über fast zwölf Monate bei dem einen oder anderen.“

Die deutsche Nationalmannschaft tritt erst im Frühjahr wieder an, wenn zwei Testspiele auf dem Programm stehen. „Bei uns haben sie ja Zeit, bis März wieder gesund zu werden, aber die müssen natürlich jetzt stabil werden“, meinte Nagelsmann zu den baldigen Rückkehrern.

Unter diesen soll auch Torhüter Marc-André ter Stegen sein, der beim FC Barcelona allerdings wohl kaum Chancen auf Einsatzzeiten haben wird. „Marc muss sich entweder in Barcelona durchsetzen oder einen Klub finden, bei dem er spielt“, machte Nagelsmann deutlich.