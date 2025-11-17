Kurios! Mertesacker versteht Frage nicht - dann greift Kramer ein

Maximilian Lotz 17.11.2025 • 21:20 Uhr Vor dem WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und der Slowakei reden Experte Per Mertesacker und Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein aneinander vorbei. Dann schaltet sich Christoph Kramer ein.

Vor dem entscheidenden WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und der Slowakei (JETZT im LIVETICKER) entwickelt sich ein kurioses Gespräch live im ZDF.

Nachdem Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt hatte, dass der zuletzt angeschlagene Kapitän Joshua Kimmich selbst grünes Licht für einen Einsatz gegeben hat, wollte Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein vom Experten Per Mertesacker wissen, ob denn auch der Gegner wisse, welche Spieler angeschlagen seien.

Mertesacker versteht Frage nicht

Doch Mertesacker hatte offenbar Verständnisprobleme. „Ähm, ich habe jetzt deine Frage nicht hundertprozentig verstanden auf meinem Ohr“, sagte der Weltmeister von 2014, reimte sich selbst eine Frage zusammen und antwortete: „Aber ich gehe mal davon aus, dass wir wissen, worum es heute geht.“

Müller-Hohenstein erkannte, dass die Antwort in die falsche Richtung lief und intervenierte: „Nein, ob der Gegner das weiß ...“

Mertesacker nahm das Stichwort „Gegner“ auf und fuhr unbeirrt fort: „Der Gegner kann heute quasi nix mehr verlieren.“

Aber Müller-Hohenstein winkte schließlich ab: „Okay, du hast meine Frage nicht verstanden.“

Kramer greift ein: „Ich hab‘ die Frage verstanden“

Dann sprang Experten-Kollege Christoph Kramer dem etwas ratlosen Mertesacker zur Seite. „Ich hab‘ die Frage verstanden, deswegen sage ich’s.“ Auch Bundestrainer Nagelsmann, der immer noch am Tisch stand, konnte sich dann ein Schmunzeln nicht verkneifen.