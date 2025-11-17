Kurios! Mertesacker versteht Frage nicht - dann greift Kramer ein

Vor dem entscheidenden WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und der Slowakei (JETZT im LIVETICKER) entwickelt sich ein kurioses Gespräch live im ZDF.
Missverständnis live im TV
Nachdem Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt hatte, dass der zuletzt angeschlagene Kapitän Joshua Kimmich selbst grünes Licht für einen Einsatz gegeben hat, wollte Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein vom Experten Per Mertesacker wissen, ob denn auch der Gegner wisse, welche Spieler angeschlagen seien.
Mertesacker versteht Frage nicht
Doch Mertesacker hatte offenbar Verständnisprobleme. „Ähm, ich habe jetzt deine Frage nicht hundertprozentig verstanden auf meinem Ohr“, sagte der Weltmeister von 2014, reimte sich selbst eine Frage zusammen und antwortete: „Aber ich gehe mal davon aus, dass wir wissen, worum es heute geht.“
Müller-Hohenstein erkannte, dass die Antwort in die falsche Richtung lief und intervenierte: „Nein, ob der Gegner das weiß ...“
Mertesacker nahm das Stichwort „Gegner“ auf und fuhr unbeirrt fort: „Der Gegner kann heute quasi nix mehr verlieren.“
Aber Müller-Hohenstein winkte schließlich ab: „Okay, du hast meine Frage nicht verstanden.“
Kramer greift ein: „Ich hab‘ die Frage verstanden“
Dann sprang Experten-Kollege Christoph Kramer dem etwas ratlosen Mertesacker zur Seite. „Ich hab‘ die Frage verstanden, deswegen sage ich’s.“ Auch Bundestrainer Nagelsmann, der immer noch am Tisch stand, konnte sich dann ein Schmunzeln nicht verkneifen.
Kramer tat schließlich noch seine Einschätzung kund: „Der Gegner wird wissen, dass Joshua Kimmich angeschlagen ist. Durch den Videobeweis ist es nicht so, dass man ihn bewusst treffen kann. Der Schiedsrichter weiß es auch. Das wird keiner tun, aber ich glaube schon, dass man ihm ab uns zu einen mitgeben wird, weil für die Slowaken steht heute genauso viel auf dem Spiel. Es geht jetzt nicht, dass man ihm aufs Sprunggelenk tritt, weil dann kriegst du Rot. Das Risiko halte ich für sehr, sehr, sehr gering.“