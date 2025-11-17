WM-Qualifikation: Deutschland - Slowakei heute live im Free-TV, Livestream & Ticker

SPORT1 17.11.2025 • 17:45 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft greift nach dem WM-Ticket. Beim „Endspiel“ gegen die Slowakei heißt es: Verlieren verboten!

Löst die deutsche Nationalmannschaft heute das Ticket für die Weltmeisterschaft? Das DFB-Team trifft im sechsten und letzten Spiel der WM-Qualifikation auf die Slowakei.

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann braucht beim Duell in Leipzig um 20.45 Uhr ein Remis oder einen Sieg, um den Gruppensieg und die damit verbundene WM-Quali perfekt zu machen.

So können Sie Deutschland - Slowakei live verflogen:

Das Hinspiel in der Slowakei hatte die deutsche Auswahl verdient mit 0:2 verloren. Eine weitere Niederlage hätte zur Folge, dass Deutschland den Umweg über die Playoffs nehmen müsste.

DFB-Team: Woltemade gibt die Richtung vor

Bislang behielt das DFB-Team in seinen „Endspielen“ in der Qualifikation meist die Nerven. Sportdirektor Rudi Völler denkt dennoch mit Grausen an die Playoffs gegen die Ukraine 2001 zurück. „Das war die größte Drucksituation, die ich in meiner Karriere erlebt habe“, sagte der damalige Teamchef.

Nach dem zittrigen Sieg gegen Luxemburg am Freitag kamen auch rund um die aktuelle Mannschaft wieder einmal Sorgen auf. Beim krassen Außenseiter machte die Nagelsmann-Elf einen bedenklichen Eindruck.