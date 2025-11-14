Deutsche Nationalmannschaft: Nagelsmann streicht Torhüter

SPORT1 14.11.2025 • 13:32 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann streicht einen Torhüter aus dem Kader für das DFB-Spiel in Luxemburg. Ein Eintracht-Spieler erhält eine besondere Trikotnummer.

Noah Atubolu wird am Freitagabend nicht im DFB-Aufgebot für das Spiel in Luxemburg stehen. Der Torhüter des SC Freiburg fehlt in der Kaderliste, die die UEFA am Freitag veröffentlichte.

Damit setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann wie bereits beim ersten Duell mit Luxemburg (4:0) neben Stammtorhüter Oliver Baumann auch auf Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Finn Dahmen (FC Augsburg).

Nagelsmann hatte bereits am Montag angekündigt, dass er einen Keeper noch streichen muss, da auf dem Spielberichtsbogen nur drei erlaubt seien: „Es gibt ja Regularien, wie viele Torhüter auf der Bank sitzen dürfen.“

Kimmich und Schlotterbeck auf DFB-Kaderliste

Die verletzten Nico Schlotterbeck und Joshua Kimmich stehen dagegen auf der Liste, da niemand nachnominiert wurde und sie somit keinem Feldspieler einen Platz wegnehmen.

Zudem ist nun bekannt, welche Rückennummern die deutschen Spieler tragen. So erhält Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) die Nummer zehn des verletzten Bayern-Stars Jamal Musiala.