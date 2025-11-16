Nick Woltemade "ein Lottogewinn" für Deutschland

Johannes Vehren 16.11.2025 • 14:37 Uhr Nick Woltemade entwickelt sich zu Deutschlands Stürmer Nummer eins. DFB-Legende Andreas Möller betitelt den 23-Jährigen als einen Lottogewinn.

Nick Woltemade ist nicht mehr aus der deutschen Nationalmannschaft wegzudenken. Im Doppelpass auf SPORT1 fand DFB-Legende Andreas Möller lobende Worte für den 23 Jahre alten Stürmer.

„Wir können froh sein, dass wir so einen Jungen da haben“, stellte der Weltmeister von 1990 und Europameister von 1996 fest. Woltemade führte die Mannschaft am vergangenen Freitag mit seinem Doppelpack gegen Luxemburg zum Sieg.

DFB-Suche nach einem Stürmer

Möller fügte hinzu: „Nach Miro Klose haben wir gedacht, das Thema mit der Nummer 9 ist jetzt vorbei und wir finden nie wieder einen Mittelstürmer.“

In den vergangenen Jahren war der DFB auf der Suche nach einem klassischen Stürmer, der Präsenz im Strafraum zeigt und Tore schießt. Nachhaltig konnten sich Spieler wie Niclas Füllkrug und Deniz Undav nicht durchsetzen.

Woltemade-Wechsel eine „Win-win-Situation“

Nun steht Woltemade in der Pole Position und Möller ist sehr optimistisch, dass der Stürmer über viele Jahre die Nummer eins in der DFB-Spitze sein kann: „Der Junge ist für Deutschland ein Lottogewinn.”

Auch SPORT1-Experte Stefan Effenberg zeigte sich begeistert über die Entwicklung des DFB-Stars und betonte, dass der Wechsel vom VfB Stuttgart zu Newcastle United genau der richtige gewesen sei: „Es war eine Win-win-Situation.“