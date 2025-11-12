Zeit wird knapp bei Schlotterbeck

SID 12.11.2025 • 11:10 Uhr Die Fußverletzung bei Nico Schlotterbeck ist zwar nicht mehr so schlimm. Am Training am Mittwoch nimmt der Innenverteidiger aber nicht teil.

Der Einsatz von Nico Schlotterbeck im WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft am Freitag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Luxemburg ist weiterhin fraglich.

Die Fußverletzung des Innenverteidigers von Borussia Dortmund habe sich zwar deutlich verbessert, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit, am Teamtraining in Wolfsburg nahm Schlotterbeck aber auch am Mittwoch nicht teil.

Schlotterbeck hatte im Spiel beim Hamburger SV (1:1) am vergangenen Samstag eine Fleischwunde erlitten, der Fuß wurde zudem dick. Das Abschlusstraining für das Spiel im Stade de Luxembourg findet am Donnerstagvormittag ebenfalls in Wolfsburg statt.

Anton würde Schlotterbeck wohl ersetzen

Sollte Schlotterbeck ausfallen, dürfte sein BVB-Teamkollege Waldemar Anton an die Seite des gesetzten Münchners Jonathan Tah rücken. Verzichten muss Nagelsmann in Luxemburg auf jeden Fall auf den gelbgesperrten Karim Adeyemi.