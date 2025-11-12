Bayern? Tah bietet Schlotterbeck Rat an

Maximilian Lotz 12.11.2025 • 14:26 Uhr Jonathan Tah lobt seinen Abwehrkollegen Nico Schlotterbeck und bietet sich bei Zukunftsfragen als Ratgeber an.

Wie geht es mit Nico Schlotterbeck weiter? Diese Frage beschäftigt aktuell nicht nur den BVB. Auch in der Nationalmannschaft ist die Zukunft von Schlotterbeck ein Thema.

Abwehrkollege Jonathan Tah wurde am Mittwoch auf der DFB-PK mit der Frage konfrontiert, ob er sich Schlotterbeck denn auch beim FC Bayern als Teamkollegen vorstellen könnte. „Haben wir jetzt so noch nicht darüber gesprochen. Aber es ist eine spannende Situation für Nico“, sagte Tah.

Zugleich bot er Schlotterbeck seine Hilfe an. „Wenn er Ratschläge braucht oder mit mir sprechen möchte, dann kann er das gerne tun.“

Schlotterbeck vom BVB zum FC Bayern? Das sagt Tah

„Es ist gerade eine entscheidende Situation in seiner Karriere. Ich wünsche mir für ihn, dass er für sich das richtige Gefühl entwickeln kann und dann schaut, was er macht. Ich glaube, ihm stehen sehr viele Türen offen“, ergänzte Tah. „Bei der Entscheidung wünsche ich ihm das Beste. Wenn er meinen Rat braucht, bin ich immer da.“

Tah selbst entschied sich im Sommer nach zehn Jahren bei Bayer Leverkusen zu einem Wechsel zum FC Bayern. Schon vorher hatte sich der Abwehrspieler dazu entschlossen, seinen Vertrag bei der Werkself nicht zu verlängern.

Transfer oder Verlängerung - was macht Schlotterbeck?

Generell lobte er Schlotterbeck: „Er ist ein überragender Spieler, der immer an sich arbeitet und immer besser werden will.“

Schlotterbecks Vertrag beim BVB läuft noch bis 2027. Es ist kein Geheimnis, dass die Dortmunder bestrebt sind, die Zusammenarbeit auszudehnen. Schlotterbeck selbst hielt sich bezüglich seiner Zukunft zuletzt eher bedeckt.