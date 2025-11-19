WM-Qualifikation: Deutschland schafft Punktlandung in Weltrangliste

Johannes Behm 19.11.2025 • 20:54 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft klettert in der Weltrangliste und entgeht damit einem möglichen Hammer-Los.

Punktlandung für das DFB-Team! Die deutsche Nationalmannschaft ist in der Weltrangliste auf den für die WM-Auslosung entscheidenden neunten Platz geklettert.

Ausschlaggebend dafür waren die Siege gegen Luxemburg (2:0) und die Slowakei (6:0), allerdings auch die Ausrutscher der Konkurrenz.

Weltrangliste: Warum Platz neun für Deutschland so wichtig ist

Weil die nun aktualisierte Version der Weltrangliste auch bei der WM-Auslosung am 5. Dezember zum Einsatz kommt, hat es die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann noch gerade so in den ersten Lostopf geschafft.

In diesem befinden sich neben den drei Gastgeber-Nationen Kanada, Mexiko und den USA auch die besten neun Nationen der Weltrangliste.

Weil Deutschland nun dazugehört, entgeht der DFB unter anderem Spanien (Platz eins der Weltrangliste) und Verfolger Argentinien bei der Auslosung.

Deutschland profitiert von Italien-Abrutschen