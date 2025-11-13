WM-Qualifikation: Eine Nation rätselt

Maximilian Lotz 13.11.2025 • 10:46 Uhr Federico Chiesa fehlt erneut im Aufgebot der italienischen Nationalmannschaft. Trainer Gennaro Gattuso spricht über die Gründe und wirft damit noch mehr Fragen auf.

Sie zählen zu den No-Gos in Italien: Verstöße gegen die kulinarische Tradition kommen südlich der Alpen fast schon einem Kapitalverbrechen gleich. Federico Chiesas Haltung zu den großen Glaubensfragen der italienischen Küche sorgte daher auch in den Sozialen Medien für Aufregung.

In einem Interview mit Sky Sports wurde der Offensivstar des FC Liverpool mit Fanfragen konfrontiert. Darunter: „Ist Ananas auf Pizza erlaubt?“ Und: „Kann man einen Cappuccino nach 12 Uhr trinken?“ Chiesas Antwort auf beide Fragen: „Das ist mir egal.“

Doch Italien treibt noch eine ganz andere Frage um: Warum ist Chiesa eigentlich schon wieder nicht bei der Squadra Azzurra dabei?

Chiesa zuletzt bei Italiens EM-Aus 2024 dabei

Seit dem bitteren Aus im Achtelfinale der EM 2024 gegen die Schweiz fand der Flügelstürmer in der Nationalmannschaft keine Berücksichtigung mehr. Das lag vor allem auch an Verletzungen, mit denen Chiesa nach seinem Wechsel von Juventus Turin nach Liverpool zu kämpfen hatte.

Zwar kommt der dribbelstarke Angreifer auch in dieser Saison nicht wirklich über die Jokerrolle hinaus, aber in acht Einsätzen in der Premier League gelangen ihm immerhin schon zwei Tore und ein Assist. Im September wurde er von den Fans der Reds sogar zum Spieler des Monats gewählt.

Aber mit Chiesa und der Nationalmannschaft bleibt es eine mindestens komplizierte Beziehung. Nationaltrainer Gennaro Gattuso hatte Chiesas Abwesenheit im Oktober als eine „gemeinsame Entscheidung“ erklärt. Nun war sein Fehlen erneut ein Thema.

Gattusos Erklärung zu Chiesa lässt Fragen offen

„Ich spreche oft mit ihm“, sagte Gattuso in dieser Woche auf einer Pressekonferenz. „Wir müssen die Entscheidungen und Probleme jedes Einzelnen respektieren. Wir wissen genau, was wir uns gegenseitig sagen, und ich muss respektieren, was der Spieler mir sagt. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“

Eine Antwort, die Raum für Spekulationen ließ. Und die Nachfrage aufwarf, ob denn die Absage von Chiesa ausging. „Ja, das ist jetzt schon das vierte oder fünfte Mal, dass ich das erkläre“, schob Gattuso hinterher.

Chiesa selbst hat sich noch nicht dazu geäußert. Und so bleiben Fragen. Il Messaggero titelte: „Ein Rätsel für die Nationalmannschaft.“ La Repubblica mutmaßte, dass Chiesas Zweifel nicht nur körperlicher, sondern auch psychologischer Natur seien und führte sie auf den Druck in dem für ihn neuen Umfeld in Liverpool nach seinem Wechsel nach England zurück.

Italien bangt um WM-Ticket

Auf dem Platz könnte einer wie Chiesa durchaus nützlich sein für die Squadra Azzurra. Schließlich kann der Europameister von 2021 in der momentanen Situation in der WM-Qualifikation eigentlich jede halbwegs taugliche Hilfe gut gebrauchen.

Das Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr ist keineswegs sicher. Vor der Partie in der Republik Moldau am Donnerstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) liegt Italien nur auf Platz zwei, drei Punkte und 16 Tore hinter Norwegen. Der Weg zur WM führt wohl nur über die Playoffs, aber auch das ist kein Selbstläufer.