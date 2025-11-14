WM-Qualifikation heute: Luxemburg - Deutschland live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 14.11.2025 • 17:45 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der WM-Qualifikation heute ab 20.45 Uhr auf Luxemburg. Das DFB-Team will sich das Ticket für Nordamerika sichern.

Die deutsche Nationalmannschaft steht kurz vor dem WM-Ticket und will sich mit einem Sieg in Luxemburg die direkte Qualifikation sichern.

Heute Abend (20.45 Uhr) tritt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Luxemburg an. Nach dem souveränen 4:0-Hinspielsieg im Oktober gilt die Partie als Pflichtaufgabe.

Mit einem Sieg gegen Luxemburg und anschließend gegen die Slowakei am Montag soll die Qualifikation für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko perfekt gemacht werden.

WM-Qualifikation: So können Sie Luxemburg - Deutschland heute live verfolgen:

TV: RTL

RTL Stream: RTL+

RTL+ Liveticker: SPORT1

Deutschland führt aktuell die Gruppe A mit neun Punkten an, punktgleich mit der Slowakei, während Nordirland mit sechs Zählern folgt.

Zwei Siege würden die direkte WM-Qualifikation sichern, schon ein Punktverlust könnte die Lage jedoch noch einmal spannend machen. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt, der Zweite muss in die Play-offs.

Nagelsmann muss kurzfristig verletzungsbedingt auf Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi verzichten und passt deshalb Abwehr und Offensive an. Auf der rechten Abwehrseite wird Kimmich von Ridle Baku ersetzt.

Von seinem Angriff forderte Nagelsmann, dass das Team „gefährlicher werden“ müsse. Um dies umzusetzen, setzt er unter anderem auf DFB-Rückkehrer Leroy Sané, der seine letzte Chance auf Bewährung erhält, sowie auf Serge Gnabry, Florian Wirtz und Sturmspitze Nick Woltemade.