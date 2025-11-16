WM-Qualifikation: Pikante Xhaka-Sätze! Schweden fühlt sich verspottet

Philipp Heinemann 16.11.2025 • 10:51 Uhr Granit Xhaka sorgt mit einem pikanten Satz nach dem Sieg der Schweiz über Schweden für Aufsehen. Die Aussage wird sehr unterschiedlich bewertet.

Die WM-Qualifikation bleibt für die schwedische Nationalmannschaft ein einziger Albtraum. Beim Debüt des neuen Nationaltrainers Graham Potter unterlagen die „Tre Kronor“ der Schweiz mit 1:4 - und mussten sich nach der Partie auch noch pikante Worte von Gegenspieler Granit Xhaka anhören.

„Manchmal ist es besser, sich darauf zu konzentrieren, was man selber hätte besser machen können, als sich über den Schiedsrichter zu beklagen“, sagte der Mittelfeldspieler des AFC Sunderland. Der Blick wertete die Aussagen in der Schweiz als „guten Tipp“. Das schwedische Aftonbladet titelte dagegen: „Schweden nach Niederlage verspottet“.

Xhaka spielte auf einen kontroversen Elfmeter an, der der Schweiz in der 58. Minute beim Stand von 1:1 zugesprochen wurde. Die Entscheidung des belgischen Schiedsrichters Erik Lambrechts war strittig, vorangegangen war ihr aber ein übler Patzer im schwedischen Spiel.

Xhaka: „Die Schweden haben schweren Fehler gemacht“

Der erst wenige Minuten zuvor eingewechselte Gabriel Gudmundsson spielte zurück zu Torhüter Viktor Johansson, doch der Ball geriet deutlich zu kurz. Der Schweizer Breel Embolo sprintete dazwischen und ging nach einer leichten Berührung des Keepers zu Boden.

„Die Schweden haben vorher einen schweren Fehler gemacht“, befand Xhaka. Seine Gegenspieler verstanden aber die Welt nicht mehr und beschwerten sich vehement beim Referee. Doch der einstige Leverkusen-Star ließ sich nicht beirren und verwandelte den fälligen Strafstoß sicher.