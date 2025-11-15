WM-Qualifikation: Weiter Sorgen um 145-Millionen-Mann

Luca Utz 15.11.2025 • 20:28 Uhr Liverpools Sommertransfer Alexander Isak tut sich weiter schwer und wird von körperlichen Problemen geplagt. Schwedens Nationaltrainer Graham Potter erklärt, wie es um den Gesundheitszustand des Starstürmers steht.

Schwedens Nationaltrainer Graham Potter hat vor seinem Einstand an der Seitenlinie gegen die Schweiz (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) ein ernüchterndes Verletzungsupdate zu Liverpools Rekord-Einkauf Alexander Isak gegeben.

„Er ist nicht imstande, zwei Spiele über 90 Minuten zu spielen. Wir müssen bis morgen abwarten und sehen“, sagte der ehemalige Chelsea-Coach auf der Pressekonferenz am Freitag.

Potter über Isak: „Klug mit ihm umgehen“

Isak habe zwar gut trainiert und sei verfügbar, wie Potter erklärte, aber Schwedens Trainerstab müsse „klug mit ihm umgehen, denn er ist schon eine Weile ausgefallen“.

Der Stürmerstar war am vergangenen Wochenende nach dreiwöchiger Verletzungspause in Liverpools Spieltagskader zurückgekehrt. Bei der 0:3-Pleite gegen Manchester City saß der 26-Jährige über die volle Distanz auf der Bank.

Der ehemalige Dortmunder, der im Sommer für stolze 145 Millionen Euro an die Anfield Road gewechselt war, konnte beim FC Liverpool bislang noch nicht überzeugen. Grund dafür waren auch Verletzungssorgen, die Isak seit Saisonbeginn immer wieder außer Gefecht setzen. Zuletzt laborierte Schwedens Nationalstürmer an einer Leistenverletzung.

WM-Qualifikation: Schweden vor dem Aus

Schweden-Coach Potter steht vor einem komplizierten Debüt. Der 50-Jährige übernahm nach der letzten Länderspielpause für den Dänen Jon Dahl Tomasson - als Reaktion auf die bislang katastrophalen Ergebnisse in der WM-Qualifikation.