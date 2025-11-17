WM-Qualifikation: Skurriles Haaland-Interview - "Er hat angefangen, meinen Hintern anzufassen"

SPORT1 17.11.2025 • 17:20 Uhr Erling Haaland muss sich beim triumphalen WM-Einzug der Norweger einer fragwürdigen Zweikampfführung erwehren. Hinterher ist er aber bestens gelaunt.

Erling Haaland hat in einem amüsanten Interview verraten, dass ihn sein Gegenspieler beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Norwegen und Italien (4:1) fortlaufend begrapscht habe.

Haaland sprach beim norwegischen Sender TV2 über das teils hitzige Duell mit Gianluca Mancini: „Er war ständig an mir dran, und hat angefangen, meinen Hintern anzufassen. Irgendwann war ich es müde und habe gerufen: ‚Was machst du da?‘“

Mit einem breiten Grinsen erzählte der Doppeltorschütze, der sich auch einen Zupfer an den Haaren von Mancini gefallen lassen musste, weiter: „Aber dann habe ich gesagt: ‚Danke für die Motivation, lass es uns verdammt nochmal angehen!‘“

Haaland bringt TV-Mann zum Lachen

Mancini habe ihn motiviert, zwei Tore zu schießen, ließ der bestens gelaunte Torjäger von Manchester City noch wissen. Selbst der TV-Interviewer konnte sich ein Lachen nicht verkneifen.

Die Provokationen hatten sich offenbar beim Stand von 1:1 abgespielt. Mindestens einmal war ein zu diesem Zeitpunkt aufgebrachter Haaland dabei mit Mancini aneinandergeraten. Letztlich siegte Norwegen mit 4:1 - und sicherte sich damit endgültig die Teilnahme an der WM im kommenden Sommer.