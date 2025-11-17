Newsticker
WM-Qualifikation: Skurriles Haaland-Interview - "Er hat angefangen, meinen Hintern anzufassen"

Erling Haaland muss sich beim triumphalen WM-Einzug der Norweger einer fragwürdigen Zweikampfführung erwehren. Hinterher ist er aber bestens gelaunt.
Haaland antwortet auf einer Pressekonferenz auf die Frage, ob er sich als besten Spieler der Welt sieht.
SPORT1
Erling Haaland hat in einem amüsanten Interview verraten, dass ihn sein Gegenspieler beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Norwegen und Italien (4:1) fortlaufend begrapscht habe.

Haaland sprach beim norwegischen Sender TV2 über das teils hitzige Duell mit Gianluca Mancini: „Er war ständig an mir dran, und hat angefangen, meinen Hintern anzufassen. Irgendwann war ich es müde und habe gerufen: ‚Was machst du da?‘“

Mit einem breiten Grinsen erzählte der Doppeltorschütze, der sich auch einen Zupfer an den Haaren von Mancini gefallen lassen musste, weiter: „Aber dann habe ich gesagt: ‚Danke für die Motivation, lass es uns verdammt nochmal angehen!‘“

Haaland bringt TV-Mann zum Lachen

Mancini habe ihn motiviert, zwei Tore zu schießen, ließ der bestens gelaunte Torjäger von Manchester City noch wissen. Selbst der TV-Interviewer konnte sich ein Lachen nicht verkneifen.

Die Provokationen hatten sich offenbar beim Stand von 1:1 abgespielt. Mindestens einmal war ein zu diesem Zeitpunkt aufgebrachter Haaland dabei mit Mancini aneinandergeraten. Letztlich siegte Norwegen mit 4:1 - und sicherte sich damit endgültig die Teilnahme an der WM im kommenden Sommer.

Mancini und Italien müssen derweil in die Playoffs.

