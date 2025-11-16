WM-Qualifikation: Haaland demütigt Italien

SID 16.11.2025 • 22:45 Uhr Norwegen macht die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren perfekt. Mit einem Blitz-Doppelpack beseitigt Erling Haaland die letzten Zweifel - und vergrößert Italiens Sorgen.

Stürmerstar Erling Haaland und seine Norweger haben der italienischen Nationalmannschaft eine letzte Demütigung beschert - und der Squadra Azzurra damit auch die letzte Chance auf die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 genommen.

Mit einem Doppelpack besiegelte Haaland beim 4:1 (0:1) in Mailand Norwegens fünfte WM-Teilnahme und schickte Italien damit in die Playoffs. Die Mannschaft von Gennaro Gattuso muss nun im März um ein Ticket für das Turnier in Kanada, Mexiko und den USA kämpfen, um erstmals seit 2014 wieder an einer Endrunde teilzunehmen.

Schon vor dem Anpfiff war Norwegen die erste Teilnahme an einer WM-Endrunde seit 28 Jahren praktisch nicht mehr zu nehmen. Mit dem komfortablen Vorsprung von drei Punkten und 17 Toren trat Norwegen im Mailänder San Siro an. Für Italien war somit ein Fußball-Wunder nötig, doch „9:0 zu gewinnen, ist unmöglich“, hatte Gattuso bereits im Vorfeld prophezeit.

Italien begann energisch und dominant. Die frühe Führung durch Pio Esposito (11.) und der zunächst passive Auftritt Norwegens sorgten für eine euphorische Atmosphäre.

Haalands Doppelpack zerstört Italiens leise Hoffnungen

Doch Leipzigs Antonio Nusa (63.) glich aus, Haaland (78./79.) und Jörgen Strand Larsen (90.+3) sorgten für ein bitteres Ende aus italienischer Sicht. Schon nach Haalands Blitz-Doppelpack leerten sich die Ränge des San Siro mehr und mehr.

Haaland stellte mit 16 Treffern aus zehn Spielen in der WM-Qualifikation den Torrekord von Robert Lewandowski (2016/17) ein.