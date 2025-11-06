WM-Qualifikation: Tuchel hat wohl Bellingham-Entscheidung getroffen

Niklas Senger 06.11.2025 • 18:14 Uhr Kommt es zum Nationalmannschaftscomeback von Jude Bellingham? Nationaltrainer Thomas Tuchel soll seine Entscheidung bereits getroffen haben.

Jude Bellingham steht offenbar vor seinem Comeback bei der englischen Nationalmannschaft. Wie The Athletic berichtete, hat Nationaltrainer Thomas Tuchel eine Entscheidung getroffen und wird den 22-Jährigen für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Serbien und Albanien (13. und 16. November) nominieren.

Bellingham war letztmals im Juni für England aufgelaufen und musste sich im Juli einer Schulteroperation unterziehen, nachdem er infolge einer Verletzung aus dem November 2023 monatelang mit Schmerzen zu kämpfen hatte.

Bellingham zurück im „Rhythmus“

Während der Engländer die Länderspiele im September aus diesem Grund verpasste, waren viele Fans überrascht, dass Bellingham auch nach seinem Comeback für Real Madrid auch im Oktober nicht für die „Three Lions” nominiert wurde.

Tuchel hatte seine Entscheidung damals damit begründet, dass Bellingham zunächst seinen „Rhythmus“ wiederfinden müsse. Vor den Spielen im Oktober hatte der Mittelfeldstratege tatsächlich nur bei der 2:5-Pleite gegen Atlético Madrid in der Real-Startelf gestanden und war dazu wettbewerbsübergreifend viermal eingewechselt worden.

Inzwischen überzeugte Bellingham jedoch wieder auf dem Platz und gehörte zum Stammpersonal der Königlichen. Im Clásico gegen den FC Barcelona wurde er mit einem Tor und einer Vorlage zum Matchwinner beim 2:1-Sieg.

Tuchel-Aussagen sorgten für Verwunderung

Zu Beginn der Woche hatte sich Bellingham bereits hoffnungsvoll gezeigt und erklärt: „Leider liegt die Entscheidung nicht bei mir. Sie wissen, wer darüber entscheidet. Ich würde gerne zurückkehren, aber da ich nicht darüber entscheiden kann, werde ich abwarten und sehen, was passiert.“

Ein Comeback von Bellingham kann zudem als deutliches Zeichen verstanden werden. In der Vergangenheit ließen einige Aussagen des Trainers auf ein kompliziertes Verhältnis schließen. So betonte Tuchel mehrfach, sein Ziel sei es nicht „die talentiertesten Spieler zu sammeln“, sondern „ein Team aufzubauen“. Zudem sagte er im Juni, Bellinghams Verhalten könne seine Teamkollegen „einschüchtern“.