Erlösung für Real Madrid im Clásico gegen Barca

Real-Erlösung im Clásico

Real Madrid gewinnt seinen ersten Clásico nach vier Niederlagen in Folge. Kylian Mbappé und Jude Bellingham stechen heraus. Barca spielt ohne die Hilfe von Hansi Flick.
Real Madrid gewinnt seinen ersten Clásico nach vier Niederlagen in Folge. Kylian Mbappé und Jude Bellingham stechen heraus. Barca spielt ohne die Hilfe von Hansi Flick.

Real Madrid hat einen Befreiungsschlag im ruhmreichen spanischen Clásico gefeiert.

Die Königlichen rangen den FC Barcelona in der Liga am Samstagabend mit 2:1 nieder und gewannen nach vier Niederlagen aus der vergangenen Saison erstmals seit April 2024 wieder einen Clásico.

Kylian Mbappé (22.) und Jude Bellingham (43.) erzielten die Tor für Real. Fermín López glich zwischenzeitlich aus (38.).

Mbappé verschießt Elfer

Bester Mann des Spiels war Bellingham, der auch den ersten Treffer durch Mbappé mit einem Traumpass vorbereitet hatte.

Mbappé wiederum verschoss in der zweiten Hälfte einen Strafstoß (52.). Ein vermeintliches Tor vor der Pause war ihm wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen worden.

Barca musste ohne Cheftrainer Hansi Flick auskommen, der wegen eines Platzverweises vom vergangenen Wochenende zum Zuschauen verdammt war.

Die Katalanen blieben große Teile des Spiels blass, auch Superstar Lamine Yamal wollte nicht zünden. Andere Offensivakteure wie Raphinha und Robert Lewandowski fehlten derweil.

In der Nachspielzeit sah Pedri die Gelb-Rote Karte (90.+10), anschließend gerieten beide Lager aneinander, es kam zu tumultartigen Szenen.

Real hatte in der vergangenen Saison beide Liga-Spiele gegen Barca verloren, außerdem den Supercup und den Pokal.

