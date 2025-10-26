Erlösung für Real Madrid im Clásico gegen Barca

SPORT1 26.10.2025 • 18:22 Uhr Real Madrid gewinnt seinen ersten Clásico nach vier Niederlagen in Folge. Kylian Mbappé und Jude Bellingham stechen heraus. Barca spielt ohne die Hilfe von Hansi Flick.

Real Madrid hat einen Befreiungsschlag im ruhmreichen spanischen Clásico gefeiert.

Die Königlichen rangen den FC Barcelona in der Liga am Samstagabend mit 2:1 nieder und gewannen nach vier Niederlagen aus der vergangenen Saison erstmals seit April 2024 wieder einen Clásico.

Kylian Mbappé (22.) und Jude Bellingham (43.) erzielten die Tor für Real. Fermín López glich zwischenzeitlich aus (38.).

Mbappé verschießt Elfer

Mbappé wiederum verschoss in der zweiten Hälfte einen Strafstoß (52.). Ein vermeintliches Tor vor der Pause war ihm wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen worden.

Barca musste ohne Cheftrainer Hansi Flick auskommen, der wegen eines Platzverweises vom vergangenen Wochenende zum Zuschauen verdammt war.

Die Katalanen blieben große Teile des Spiels blass, auch Superstar Lamine Yamal wollte nicht zünden. Andere Offensivakteure wie Raphinha und Robert Lewandowski fehlten derweil.

In der Nachspielzeit sah Pedri die Gelb-Rote Karte (90.+10), anschließend gerieten beide Lager aneinander, es kam zu tumultartigen Szenen.