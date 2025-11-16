WM-Qualifikation: Victor Osimhen mit Nigeria dramatisch gescheitert

Julius Schamburg 16.11.2025 • 23:20 Uhr Nigeria verpasst die WM-Qualifikation. Superstar Victor Osimhen wird dabei vorzeitig ausgewechselt. Die Entscheidung fällt erst im Elfmeterschießen.

Victor Osimhen ist mit der nigerianischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation dramatisch an der Demokratischen Republik Kongo gescheitert.

Nigeria verlor das K.o.-Spiel mit 4:5 nach Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. In der Verlängerung fielen keine Tore.

WM-Qualifikation: Osimhen vorzeitig ausgewechselt

Osimhen wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit durch Akor Adams ersetzt. Der Stürmer von Galatasaray Istanbul musste in der 6. Minute kurz behandelt werden, konnte aber zunächst weiterspielen. Das dramatische Elfmeterschießen verfolgte der Superstar von der Bank aus.

Frank Onyeka hatte Nigeria früh in Führung gebracht. Meschack Elia glich für Kongo in der 32. Minute aus.

Im Elfmeterschießen waren für Nigeria Adams, Bruno Onyemaechi und Chidera Ejuke erfolgreich. Calvin Bassey, Moses Simon und Semi Ajayi scheiterten vom Elfmeterpunkt.

Kongo jubelt ekstatisch - WM-Traum lebt

Für Kongo verwandelte Chancel Mbemba den entscheidenden Elfmeter. Danach brachen bei den Spielern alle Dämme und es wurde ekstatisch mit den mitgereisten Fans gejubelt.

Zuvor hatten Noah Sadiki, Fiston Mayele und Michel-Ange Balikwisha getroffen. Samuel Moutoussamy und Axel Tuanzebe waren nicht erfolgreich.