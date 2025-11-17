WM-Qualifikation: Was passiert, wenn Deutschland heute verliert?

Philipp Heinemann 17.11.2025 • 10:03 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft steht vor einem „Endspiel“ um den Gruppensieg und das sofortige Ticket für die WM. Doch was passiert, wenn das DFB-Team verliert?

Deutschland steht vor einem bedeutenden Spiel auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Gegen die Slowakei muss am letzten Spieltag der Qualifikation mindestens ein Remis her, um das sofortige Ticket für das Turnier im kommenden Sommer zu lösen.

Doch was passiert, wenn das DFB-Team nach dem Hinspiel ein zweites Mal gegen den Außenseiter verliert?

Als dann Gruppenzweiter würde die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in die Playoffs abrutschen, wo in vier Mini-Turnieren die letzten Startplätze für europäische Teams vergeben werden.

WM-Playoffs: Deutschland kann nicht auf Italien treffen

Die gute Nachricht vorweg: Auf Italien kann Deutschland dabei nicht treffen. Denn wie die Squadra Azzurra, die eine direkte Quali bereits verpasst hat, würde die DFB-Auswahl in Lostopf eins landen.

16 Teams werden an der Auslosung am Donnerstag teilnehmen. Sie setzen sich zusammen aus den 12 Gruppenzweiten der Qualifikation und vier weiteren Teams, die ihre Gruppe in der Nations League gewonnen hatten.

Die 12 Gruppenzweiten werden dabei nach dem Stand in der FIFA-Weltrangliste einsortiert. Da bislang nur Italien besser als Deutschland platziert ist, würden beide Teams in Lostopf eins landen. Die vier Teams aus der Nations League landen derweil allesamt in Topf vier.

In jedem der vier Playoff-Turniere, bestehend aus einem Halbfinale und einem Finale, kommt es dann zu folgenden Paarungen: Ein Team aus Topf eins trifft auf ein Team aus Topf vier, ein Team aus Topf zwei trifft auf ein Team aus Topf drei.

Auf diese Teams würde Deutschland treffen

Die Mannschaften aus dem ersten Lostopf, im Fall der Fälle also auch Deutschland, haben im Halbfinale zunächst Heimrecht. Beim finalen Duell um das WM-Ticket wird das Heimrecht dann ausgelost. Gespielt wird am 26. und 31. März 2026.

Bleibt noch der Blick auf den aktuellen Stand der Dinge. Im Lostopf vier, aus dem Deutschlands möglicher Halbfinal-Gegner kommen würde, befinden ich derzeit Schweden, Rumänien und Nordirland.

Auch Wales und Nordmazedonien haben einen Platz über ihre Platzierung in der Nations League sicher, eines der beiden Teams wird in der Gruppe J aber den zweiten Platz belegen und damit in einen höheren Lostopf aufrücken. Das andere Team wäre dann ein potenzieller deutscher Gegner.