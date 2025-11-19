Woltemade? "Dieses Problem haben wir definitiv überwunden"

Moritz Thienen 19.11.2025 • 19:40 Uhr Nick Woltemade sorgt für neue Hoffnung im deutschen Sturmzentrum. Olaf Thon glaubt an die Lösung eines langanhaltenden Problems.

2014 wurde Miroslav Klose zum ewigen WM-Rekordtorschützen, nachdem er eine Ära im Sturmzentrum der deutschen Nationalmannschaft geprägt hatte. In den Jahren darauf war jedoch immer wieder von einem Stürmerproblem beim DFB die Rede.

Vor der Weltmeisterschaft 2026 könnte die Lösung mit Nick Woltemade endlich gefunden worden sein, wie auch der Weltmeister von 1990, Olaf Thon, im SPORT1-Interview klarstellt: „Dieses Problem haben wir dank ihm definitiv überwunden. Der ist einmalig. Ich habe schon immer gesagt: ‚Hinten einen Zwei-Meter-Mann, vorne einen Zwei-Meter-Mann, das ist gut.‘ So einen Typen, der fußballerisch exzellent ist, die körperlichen Voraussetzungen mitbringt und köpfen kann, den braucht jedes Team.“

In acht Spielen für die Nationalmannschaft überzeugte der 23-Jährige bisher auf ganzer Linie, erzielte vier Tore, bereitete einen Treffer vor und sicherte Deutschland dadurch die direkte WM-Qualifikation.

Woltemade bester Spieler der WM?

Doch Thon traut Woltemade vor dem Turnier im kommenden Sommer noch Größeres zu. „Ich habe das Gefühl, dass er aktuell sogar auf dem Weg ist, nochmal deutlich besser zu werden. Er bringt das Potenzial mit, bei der WM ein ganz entscheidender Mann zu sein und vielleicht sogar der beste Spieler des Turniers zu werden. Da ist Potenzial ohne Ende“, erklärt der 52-malige Nationalspieler.

Mit sechs Toren in 14 Pflichtspielen für Newcastle United verzeichnete Woltemade auch nach seinem Wechsel auf die Insel einen Traumstart.

Der gescheiterte Transfer zum FC Bayern wirkt auf den ersten Blick wie ein deutlicher Tiefschlag für den Rekordmeister, allerdings vermutet Thon auch: „Ich weiß nicht, ob man überhaupt die Chance hatte. Viele Vereine aus England wollten unbedingt zuschlagen. Die Top-10-Vereine in England hätten “die Möglichkeit, Transfers über 100 Millionen zu tätigen".

Die Entscheidung, keine unmoralische Summe für den DFB-Stürmer zu zahlen, sei für den FCB demnach kein Drama, meint Thon: „Wir sehen ja auch bei Bayern, dass es vielleicht nur aufgeschoben ist, Wirtz und Woltemade nicht bekommen zu haben. Dafür holen sie dann andere Top-Spieler, die mindestens genauso gut sind.“