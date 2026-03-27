Dzeko vor Finale um die WM: Italien steht "unter Druck"

SID 27.03.2026 • 07:26 Uhr Der Schalke-Star rettet seine Bosnier in den Playoffs vor dem Aus gegen Wales, jetzt kommt es zum Showdown mit der Squadra Azzurra.

Edin Dzeko strahlte. Erst rettete der Stürmerstar von Schalke 04 seine Bosnier in den WM-Playoffs gegen Wales kurz vor Schluss doch noch in die Verlängerung, dann setzten sich die „Drachen“ in Cardiff im Elfmeterschießen durch. Und so kommt es nun zu einem Finale um das WM-Ticket gegen Italien – Dzekos alte Heimat.

„Italien ist der Favorit, auch wenn wir zu Hause spielen“, sagte Dzeko, der acht Jahre lang in der Serie A bei AS Rom, Inter Mailand und AC Florenz gespielt hat, mit Blick auf die Partie am kommenden Dienstag in Zenica. Nur der Gewinner fährt zur Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada.

Dzeko mit Italien-Ansage

Wie Bosnien-Herzegowina war die Squadra Azzurra, die sich in ihrem Playoff-Halbfinale mit 2:0 gegen Nordirland durchsetzte, zuletzt 2014 in Brasilien bei einer WM dabei. Und hat laut Dzeko nun viel mehr zu verlieren als das Team von Sergej Barbarez. „Es ist eine große Nation, und da sie sich für die letzten beiden Weltmeisterschaften nicht qualifiziert haben, stehen sie unter Druck“, sagte Dzeko, der Mitte März seinen 40. Geburtstag gefeiert hatte.