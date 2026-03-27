Finale um WM-Ticket: Warum muss Italien auswärts ran?

Johannes Behm 27.03.2026 • 13:32 Uhr Italien muss zum WM-Showdown auswärts nach Bosnien-Herzegowina. Doch wieso hat die Mannschaft um Altstar Edin Dzeko Heimrecht?

Am kommenden Dienstag kommt es zum großen Showdown! Italien kämpft gegen Bosnien-Herzegowina im Endspiel um das Ticket für die WM-Endrunde. Heimrecht hat dann die Mannschaft um Schalke-Star Edin Dzeko. Die Partie wird in Zenica ausgetragen – aber warum?

Schließlich hatte Italien (Lostopf 1) im Halbfinale gegen Nordirland (Lostopf 4) noch Heimrecht und Bosnien-Herzegowina (Lostopf 3) musste erst auswärts in Wales (Lostopf 2) bestehen.

Trotz Heimrecht: „Italien ist der Favorit“

Allerdings basiert das Heimrecht bei den Endspielen ums WM-Ticket – anders als bei den Halbfinals – nicht auf dem Abschneiden in der WM-Qualifikation beziehungsweise der Nations League. Stattdessen wurde im Vorfeld ausgelost, welche Nation Heimrecht erhält. Dabei hatten die Bosnier schlichtweg Losglück.

Dennoch sprach Dzeko seiner Mannschaft die Außenseiterrolle zu. „Italien ist der Favorit, auch wenn wir zu Hause spielen“, sagte der 40-Jährige nach dem Sieg gegen Wales im Elfmeterschießen.

„Wir fürchten nur Gott“

Sein Mannschaftskollege Tarik Muharemovic sendete dennoch eine deutliche Botschaft. „Wer auch immer nach Zenica kommt, wir werden kämpfen und wir haben etwas zu zeigen, denn Zenica wird am Dienstag sicher brennen. Wir fürchten nur Gott“, gab sich der Innenverteidiger kampfeslustig.