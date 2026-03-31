WM-Qualifikation heute live im TV, Stream & Ticker - Playoff-Finals mit Italien und Türkei

SPORT1 31.03.2026 • 17:30 Uhr Die italienische Fußball-Nationalmannschaft ist beim WM-Showdown in Bosnien gefordert. Parallel kämpfen sieben Nationen um eines der letzten verbliebenen WM-Tickets.

Der ultimative Showdown um die letzten europäischen WM-Tickets steigt am Dienstagabend in den Playoff-Endspielen. Während ganz Italien nach Zenica blickt, wo die italienische Fußball-Nationalmannschaft um die lang ersehnte WM-Teilnahme spielt, muss die Türkei im Kosovo um das WM-Ticket kämpfen.

Den Italienern droht bei den Bosniern um Edin Dzeko die dritte verpasste WM-Teilnahme in Folge. In der vergangenen Woche schlug die Squadra Azzurra Nordirland im Playoff-Halbfinale mit 2:0, um die WM-Hoffnung am Leben zu erhalten.

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Anpfiff im Duell zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien ist am Dienstagabend um 20.45 Uhr. Zur gleichen Zeit ist auch die Türkei im Kosovo gefordert. Um die letzten beiden Tickets duellieren sich Schweden und Polen sowie Tschechien und Dänemark.

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In Stockholm ist die polnische Nationalmannschaft mit Superstar Robert Lewandowski zu Gast. Der Stürmer des FC Barcelona soll sein Team zur dritten WM-Teilnahme in Folge schießen. Die Schweden wiederum wollen acht Jahre nach 2018 wieder am ruhmreichsten Nationen-Wettbewerb im Fußball teilnehmen.

In Prag findet das vierte WM-Playoff-Finale statt. Dort trifft Tschechien mit Bundesliga-Stürmer Patrik Schick auf Dänemark. Die Tschechen hatten sich zuvor in einem dramatischen Elfmeterschießen gegen Irland durchgesetzt, während Dänemark dank einer furiosen zweiten Spielhälfte Nordmazedonien bezwang.