WM-Qualifikation heute live im TV, Stream & Ticker - Playoffs mit Italien und Kosovo

SPORT1 26.03.2026 • 17:45 Uhr Die italienische Fußball-Nationalmannschaft muss gegen Nordirland gewinnen, um die WM-Chancen am Leben zu halten. Parallel kämpfen 14 Nationen um eines der letzten verbliebenen WM-Tickets.

Ganz Italien blickt am Donnerstagabend nach Bergamo. Dort trifft die italienische Fußball-Nationalmannschaft im Playoff-Halbfinale auf Nordirland und muss zwingend gewinnen, um die Chance auf eine WM-Teilnahme im Sommer 2026 am Leben zu halten.

Italien spielt als eines von insgesamt 16 europäischen Ländern um eines der vier verbliebenen UEFA-Tickets für die Teilnahme an der WM in Nordamerika. Sollte die Squadra Azzurra gegen Nordirland verlieren, würde die Nation nach der WM 2018 und 2022 auch das Turnier im anstehenden Sommer verpassen.

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Anpfiff im Duell zwischen Italien und Nordirland ist am Donnerstagabend um 20.45 Uhr. Der Sieger des Spiels trifft am Dienstag im Endspiel um das WM-Ticket auf Wales oder Bosnien und Herzegowina.

Kosovo kämpft um historisches WM-Ticket

Auch der Kosovo will seine WM-Hoffnungen am Leben erhalten. Das Team um Bundesliga-Stars wie Fisnik Asllani oder Albian Hajdari muss beim DFB-Gruppengegner aus der Qualifikation, der Slowakei, ran.

Außerdem spielt Polen gegen Albanien, Tschechien gegen Irland, die Ukraine gegen Schweden und Dänemark gegen Nordmazedonien. Alle Paarungen werden um 20.45 Uhr angepfiffen.