WM-Quali-Playoffs: Türkei - Rumänien heute LIVE im TV, Stream und Ticker - Letzte WM-Chance!

Philipp Heinemann 26.03.2026 • 15:00 Uhr Die türkische Nationalmannschaft kämpft um ihre letzte WM-Chance. In den Playoffs geht es zunächst gegen Rumänien um den Einzug ins Finale.

Die letzten Tickets für die WM werden vergeben – und für die türkische Nationalmannschaft geht es um alles. Das Team um Superstar Arda Güler muss wie schon vor vier Jahren in den Playoffs ran.

Die Türkei trifft heute in ihrem Halbfinale auf Rumänien (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Der Sieger zieht ins Endspiel ein, wo der Gewinner des Spiels zwischen der Slowakei und dem Kosovo wartet.

WM-Qualifikation-Playoffs heute live: So verfolgen Sie Türkei – Rumänien

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Die Türkei hofft auf die erste WM-Teilnahme seit 2002. Im Vorjahr war im Playoff-Finale gegen Portugal Schluss.

In der Qualifikation hatte das Team des Italieners Vincenzo Montella den zweiten Platz hinter Spanien belegt.

WM 2026: Final-Sieger in Gruppe F zu den Niederlanden

Die Partie wird in Istanbul ausgetragen – nicht zuletzt wegen des Heimvorteils gilt die türkische Auswahl als favorisiert.