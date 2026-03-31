WM 2026: Erlösung nach 24 Jahren

SID 31.03.2026 • 22:42 Uhr Kerem Aktürkoglu wird im Kampf um ein Ticket für die WM zum Helden für die Türkei. Für den Kosovo platzt der Traum von der ersten Teilnahme an einer Endrunde.

Die Türkei ist nach 24 Jahren erlöst. Trainer Vincenzo Montella führte den früheren WM-Dritten am Dienstagabend im Finale der Europa-Playoffs zu einem hart erkämpften 1:0 (0:0) im Kosovo und zum leidenschaftlich ersehnten Ticket nach Amerika.

Die Türken sind erstmals seit 2002 für eine WM-Endrunde qualifiziert, sie treffen in der Gruppe D auf Gastgeber USA, Paraguay und Australien.

Aktürkoglu schießt die Türkei zur WM 2026

Die Gäste feierten auf das Ende ihrer quälenden Leidenszeit stürmisch, denn eine ganze Generation von Fans kennt bei der WM bislang nur die Zuschauerrolle. Kerem Aktürkoglu (57.) von Fenerbahce Istanbul stieg mit dem Siegtor zum Volkshelden auf. Für Kosovo war bereits das 4:3 in der Slowakei im Halbfinale eine Sensation gewesen.

Fisnik Asllani hatte sich allerdings vorgenommen, seine Mannschaft in Pristina nun auch erstmals zu einer WM zu führen. Der Hoffenheimer Stürmer spielte stark auf und hatte die beste Chance der ersten Halbzeit: Er traf mit seinem Fernschuss die Querlatte (29.).