Dreiste Donnarumma-Aktion! Italien verpasst WM nach Drama

Julius Schamburg 01.04.2026 • 00:28 Uhr Italiens Albtraum ist perfekt. Der viermalige Weltmeister fährt nicht zum Endturnier im Sommer. Bei der dramatischen Pleite gegen Bosnien-Herzegowina rückt immer wieder Keeper Gianluigi Donnarumma in den Mittelpunkt.

Freche Aktion von Italiens Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma beim dramatischen 2:5 nach Elfmeterschießen gegen Bosnien-Herzegowina, was auch das WM-Aus der Squadra Azzurra bedeuten sollte.

Während Pio Esposito für Italien verschoss (sein Elfmeter ging über die Querlatte), machte sich Donnarumma am Notizzettel von Bosniens Keeper Nikola Vasilj zu schaffen.

Donnarumma vergeht sich an Vasiljs Zettel

Der Torwart vom FC St. Pauli war außer sich, als er die freche Aktion bemerkte und holte sich den sichtlich malträtierten Zettel zurück.

„Hat Donnarumma jetzt den Zettel zerrissen? Er hat ihn sich selber mal angeguckt, würde ich mal so sagen“, sagte Kommentator Mario Rieker in der Konferenz bei DAZN.

Vasilj war so aufgebracht, dass er von Schiedsrichter Clément Turpin die Gelbe Karte wegen Meckerns gezeigt bekam.

WM-Playoffs: Elfmeter-Drama um Italien

Geholfen hat die Aktion den Italienern übrigens nicht. Neben Esposito verschoss auch Bryan Cristante. Einzig Newcastle-Star Sandro Tonali war erfolgreich.

Für Bosnien trafen im Elfmeterschießen Benjamin Tahirovic, Gladbach-Profi Haris Tabakovic, Kerim Alajbegovic und Esmir Bajraktarevic. Damit war das neuerliche WM-Aus der Italiener besiegelt, die zum dritten Mal in Folge das Turnier verpassen.

In der regulären Spielzeit hatte Moise Kean Italien nach einem Bock von Vasilj in Führung gebracht (15.). Nach dem Platzverweis von Alessandro Bastoni (41.) musste die Mannschaft von Gennaro Gattuso jedoch in Unterzahl weiterspielen. Tabakovic erzielte schließlich den späten Ausgleich (79.).

Schalkes Edin Dzeko konnte im Elfmeterschießen nicht mitwirken. Er hatte sich in der letzten Szene der Verlängerung an der Schulter verletzt.

Donnarumma gerät mit Gegenspieler aneinander

Überhaupt konnte Donnarumma von Glück sprechen, dass er im Elfmeterschießen noch auf dem Platz stand. Nach der Roten Karte von Bastoni geriet er mit Gegenspieler Amar Dedić aneinander, dabei kam es zu einem leichten Kopfstoß.

„Was macht Donnarumma da noch mit Dedic. Das ist völlig überflüssig“, meinte Kommentator Carsten Fuß.

In der 81. Minute wurde Donnarumma dann von Turpin verwarnt – kurz nach dem Ausgleichstreffer von Tabakovic. Der Grund war auf den TV-Bildern nicht zu sehen.

Nach dem Schlusspfiff kam es dann auch zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem inzwischen an der Schulter bandagierten Dzeko.