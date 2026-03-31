Nach Abpfiff: Robert Lewandowski deutet Abschied an

Robert Lewandowski hat nach dem Aus Polens in der WM-Qualifikation sein Karriereende in der Nationalmannschaft klar angedeutet. Nach Abpfiff bedankte er sich bei den Fans, wobei er sich immer wieder auf das polnische Wappen auf seiner Brust klopfte.
Lewandowski deutet Abschied an
Sein Instagram-Post war trotz fehlender Bildunterschrift vielsagend. Darauf ist der 37-Jährige zu sehen, wie er niedergeschlagen den Platz verlässt. Auch ein Abschiedswinken ist zu erkennen. Der Beitrag ist zudem mit dem Lied „Time to Say Goodbye” unterlegt.
Lewandowski: Polnischer Rekordtorschütze
Ein klares Zeichen: Lewandowski wird wohl seine Karriere als polnischer Nationalspieler beenden.
„Fußball ist brutal“, sagte Lewandowski im polnischen Fernsehen. „Es tut weh. Das schlimmste Gefühl wird sein, wenn wir morgen aufwachen.“ Seinen Rücktritt erklärte er da allerdings (noch) nicht: „Ich weiß nicht, was als Nächstes kommt. Ich muss darüber nachdenken.“
„Ich bin nicht in der Lage, irgendwelche Erklärungen abzugeben. Ich werde zum Verein zurückkehren, ich habe in dieser Saison noch einige Spiele vor mir. Es gibt Fragezeichen“, fuhr Lewandowski fort.
Mit 89 Toren in 165 Spielen für sein Land geht er in die polnischen Geschichtsbücher ein. Er ist seit Jahren der unangefochtene Rekordtorschütze der polnischen Nationalmannschaft.
Sein womöglich letztes Spiel im Polen-Dress verlief alles andere als gewünscht. Im schwedischen Solna unterlagen die Polen aufgrund eines späten Treffers von Viktor Gyökeres mit 2:3 und verpassten damit die Teilnahme an der WM 2026.
Für Lewandowski wäre es die dritte WM nach 2018 (Gruppen-Aus) und 2022 (Achtelfinale) gewesen.