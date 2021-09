Abbruch bei Brasilien - Argentinien: FIFA "bedauert" die "Szenen"

Die Partie in Sao Paulo war am Sonntag nach chaotischen Zuständen abgebrochen worden. Nach wenigen Spielminuten hatten Beamte der Bundespolizei und der staatlichen Gesundheitsbehörde Anvisa den Rasen betreten. Vier in England spielende Argentinier sollen zuvor gegen die Anti-Corona-Vorschriften verstoßen haben.