WM-Quali: USA schicken Weston McKennie nach Corona-Wirbel heim

„Weston wird nach Italien zurückkehren und für das Spiel gegen Honduras aufgrund eines Verstoßes gegen die Teamrichtlinien nicht zur Verfügung stehen“, teilte Berhalter in einer Erklärung mit. „Es gibt hohe Erwartungen an die Mitglieder der US-Nationalmannschaft, und um erfolgreich zu sein, ist es wichtig, dass jeder in der Gruppe Verantwortung übernimmt.“