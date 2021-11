DFB-Team: Hinter Manuel Neuer - Flick entfesselt Keeper-Duell um ter Stegen, Leno, Trapp

In der Vergangenheit wurde das deutlich - es gab öffentliche Streitigkeiten um seine Rolle. Diese wurden durch den Trainerwechsel zu Flick neu aufgewühlt. „Jeder rechnet sich Chancen aus, dass die Karten neu gemischt werden. Dann liegt es an jedem Einzelnen, ob er sich ins Team spielt oder nicht. In meinem Fall ist es das Gleiche. Ich will mich über den Verein für die Nationalmannschaft beweisen“, hatte ter Stegen vor dem Start der aktuellen Saison im SPORT1-Interview verraten.