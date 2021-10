Kevin Trapp sichert Eintracht-Sieg in München vor Augen von Hansi Flick

Mit Ausnahme von Leon Goretzka kam kein Bayern-Spieler an ihm vorbei. Trapp war da, er gab der Defensive Halt und war der Ausgangspunkt für den ersten Bundesligasieg unter Trainer Oliver Glasner. Nach dem 1:0-Erfolg in Antwerpen folgte nun der nicht erwartete Erfolg in München. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)