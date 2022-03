Kimmich leidet im Ukraine-Krieg mit: "Nicht zu ertragen"

„Ich bin fassungslos, finde keine Worte. Dass es Krieg in Europa geben könnte, war außerhalb meiner Vorstellungskraft“, sagte der Profi von Bayern München im Stadionheft vor dem Länderspiel am Samstag in Sinsheim gegen Israel (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER), das er wegen der bevorstehenden Geburt seines dritten Kindes sehr wahrscheinlich verpassen wird.