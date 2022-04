Bierhoff-Kritik an Kommerzialisierung im Fußball

Als positives Beispiel führt Bierhoff die National Football League (NFL) in den USA an: "Die hat 18 Spieltage. Dann folgen die Play-offs. Das war?s. Im Fußball gibt es keine Pause. Mittlerweile musst du dich als Fan an einem Samstag sogar zwischen der Übertragung von Augsburg?Mainz oder Chelsea?Tottenham entscheiden."