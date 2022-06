Buch über „Die Nacht von Sevilla“ mit Platini als Darsteller

Das legendäre Fußball-WM-Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich 1982 in Sevilla jährt sich am 8. Juli zum 40. Mal. Aus Anlass des Jubiläums hat Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund, „Die Nacht von Sevilla, Fußballdrama in fünf Akten“ in einem Buch beschrieben.