Deutschlands WM-Gegner Japan schlägt Paraguay klar

Der Stuttgarter Hiroki Ito gab zudem sein Debüt für die Japaner, die am 23. November bei der WM in Katar erster Gruppengegner der DFB-Auswahl sind. In der Startelf standen auch Wataru Endo (VfB Stuttgart) und Genki Haraguchi (Union Berlin). Nach dem Anschluss durch Derlis Gonzalez (59.) erzielte Kaoru Mitoma (60.) das zwischenzeitliche 3:1.