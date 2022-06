Infantino erwartet "beste WM aller Zeiten"

"Wir kennen jetzt die 32 Länder, die sich für die WM 2022 in Katar qualifiziert haben", sagte Infantino: "Herzliche Glückwünsche an Sie alle und ein herzliches Willkommen an die Fans der 32 Länder, aber auch an die Fußballfans aus der ganzen Welt, die im November und Dezember nach Doha kommen werden, um den Fußball zu feiern."